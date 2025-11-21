Wetterausblick Zwischen winterlichen Tagen viel Sonne am Wochenende

Viel Sonne zum Wochenende – danach wieder Schnee möglich

Bei Tiefstwerten zwischen minus 5 und minus 9 Grad klart der Himmel in der Nacht auf Sonntag von den nördlichen Mittelgebirgen Richtung Donau auf. Tagsüber kommt dann die Sonne mit viel blauem Himmel – aber bei kaum über null Grad. Nur in tiefen Lagen an Donau und Main sind leichte Plusgrade möglich. Im Alpenvorland bleibt die Sonne aus: Hier trübt hochnebelartige Bewölkung die Sicht. Nachts kühlt es weiter ab auf sehr kalte minus 6 bis minus 11 Grad, in manchen Alpentälern sind laut DWD auch bis minus 15 Grad möglich.