Wetterausblick Zwischen winterlichen Tagen viel Sonne am Wochenende

Zum Wochenende legen Schneeregen und Schnee in Bayern eine kurze Pause ein. Eingepackt in warme Klamotten lohnt es sich, einen Spaziergang zu machen. Wo der Deutsche Wetterdienst Sonne erwartet.
Am Freitag soll es demnach bis zum Morgen Frost, Glätte und Nebel geben. An den Alpen und im südlichen Vorland kann es auch tagsüber schneien und entsprechend glatt auf den Straßen werden. Sonst wird es stark bewölkt, aber weitgehend trocken. In Franken zeigt sich auch etwas länger die Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen minus 2 und plus 3 Grad.
Bei Tiefstwerten zwischen minus 5 und minus 9 Grad klart der Himmel in der Nacht auf Sonntag von den nördlichen Mittelgebirgen Richtung Donau auf. Tagsüber kommt dann die Sonne mit viel blauem Himmel – aber bei kaum über null Grad. Nur in tiefen Lagen an Donau und Main sind leichte Plusgrade möglich. Im Alpenvorland bleibt die Sonne aus: Hier trübt hochnebelartige Bewölkung die Sicht. Nachts kühlt es weiter ab auf sehr kalte minus 6 bis minus 11 Grad, in manchen Alpentälern sind laut DWD auch bis minus 15 Grad möglich.
Ähnlich heiter zeigt sich auch der Sonntag: In großen Teilen Bayerns scheint die Sonne, vom Bayerwald bis zu den Alpen wird aber dichter Hochnebel erwartet. Und bereits im Tagesverlauf ziehen von Westen wieder Wolken auf; zum Abend fallen von Unterfranken bis Schwaben erneut Schneeflocken.
Für den Berufsverkehr zum Wochenstart warnt der DWD vor glatten Straßen: Nachts setzen Regen und Schneefall ein – dabei besteht die Gefahr von gefrierendem Regen mit Glätte oder sogar Glatteis.