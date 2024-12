Am Wochenende stiegen die Pegelstände wegen der Niederschläge der vergangenen Tage in Teilen Bayerns zeitweise leicht an. Der Hochwassernachrichtendienst (HND) des Bayerischen Landesamts für Umwelt sprach Hochwasserwarnungen vor Ausuferungen und Überschwemmungen aus. Betroffen waren demnach Landkreise in Franken und der Oberpfalz. Am Sonntag gingen die Pegelstände bereits zurück.