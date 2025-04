München (dpa/lby) - Ausflüglerinnen und Ausflügler können sich zum Osterferienstart in Bayern auf warmes, aber wechselhaftes Wetter freuen. Die Höchstwerte liegen am Mittwoch bei bis zu 25 Grad, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Nach dem trockenen Wetter der vergangenen Tage soll ein Tief Regen in den Freistaat bringen.