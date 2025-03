Am Montag bleibt es im Freistaat den Angaben zufolge kühl und regnerisch, in den Bergen gibt es weiterhin Schnee. Die Temperaturen liegen bei höchstens fünf bis elf Grad in Mainfranken. In der Nacht zum Dienstag bleiben demnach Wolken und viel Regen, der teilweise gefrieren kann. Die Tiefstwerte erreichen drei bis minus zwei Grad. Autofahrer müssen aufpassen, denn die Straßen können glatt werden.