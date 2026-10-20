Am Mittwoch zieht es sich zu: Es wird bedeckt und regnerisch. Im Tagesverlauf kommt es vor allem am Alpenrand zu anhaltendem und kräftigem Regen. In der Nacht auf Donnerstag regnet es weiter und die Schneefallgrenze sinkt auf 1.500 Meter. In den Bergen soll es zeitweise Sturmböen geben.