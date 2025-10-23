Wetterausblick: Sturm, Regen, Schnee – Bayern erwartet ungemütliche Tage

Auch in den folgenden Tagen bleibe es unbeständig – mit einem "windigen Mix aus Sonne, Wolken und Regen- oder Graupelschauer". Für Freitag und Samstag rechnete der DWD weiterhin mit Wind und Sturm, teils wieder mit schweren Sturmböen auf den Gipfeln der Alpen. Vereinzelt seien auch Gewitter wahrscheinlich. Am Freitag soll die Schneefallgrenze auf 1100 bis 1300 Meter sinken, am Samstag wird auf den Gipfeln von Bayernwald und Alpen teils Schnee erwartet. Am Sonntag soll es im Bergland oberhalb von 700 bis 1000 Meter Schneeregen- oder Schneeschauer geben. Mit höheren Werten als zwölf Grad rechnete der DWD nicht.