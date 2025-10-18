Wetterausblick: Sonne am Wochenende – Wetterwechsel ab Montag

München (dpa/lby) - Vielerorts Sonne und meist trocken: Das Wochenende bringt in Teilen Bayerns anfangs noch herbstliches Ausflugswetter. Am Samstag soll es nach Angaben eines Sprechers des Deutschen Wetterdiensts (DWD) von Südosten bis nach Mittelfranken zunächst noch starke Bewölkung geben, im Osten vereinzelt auch Niederschlag. Im Tagesverlauf werde es freundlicher: "Dann lockert es von Norden her mehr und mehr auf", sagte der DWD-Meteorologe. Am Nachmittag können sich Menschen in Bayern vielerorts auf Sonne freuen, mit Höchstwerten von 7 Grad im Hofer Land und 14 Grad an Main und Donau.