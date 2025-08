Mit der neuen Woche kommt auch die Sonne vermehrt hervor: Am Montag soll laut Prognose von Nordwest nach Südost zunächst ein Regengebiet durchziehen, das zum Nachmittag in aufgelockerte Quellbewölkung mit etwas Sonne übergeht. Am Dienstag soll im Tagesverlauf Regen von Franken nach Süden ziehen. Vormittags erwarten die Meteorologinnen und Meteorologen Sonne im Süden, nachmittags in Franken. Die Temperaturen steigen leicht an auf Höchstwerte von 18 bis 24 Grad am Montag und 20 bis 25 Grad am Dienstag.