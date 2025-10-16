Wetterausblick "Ruhiges Herbstwetter" – neblig, nass und vereinzelt Sonne

Im Tagesverlauf bleibt es den Meteorologinnen und Meteorologen zufolge überwiegend grau und trüb, in Franken und der Oberpfalz vereinzelt auch mit Nieselregen. Allenfalls auf den Mittelgebirgen und an den Alpen spitzt die Sonne laut DWD kurz hervor. Die Höchstwerte liegen bei 9 Grad im Alpenvorland bis 14 Grad in Unterfranken. Ähnlich bedeckt zeigt sich der Freitag, am Nachmittag soll es "teils fluffige Quellwolken" und kaum Sonne geben, bei milden Temperaturen von 11 bis 14 Grad.