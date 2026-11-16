Wetterausblick: Regen und stürmische Böen zum Wochenstart in Bayern

Im Flachland rechnet der DWD zeitweise mit Böen zwischen 55 und 70 Kilometern pro Stunde, im westlichen Alpenvorland mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde. Auf höheren Mittelgebirgsgipfeln sind Sturmböen zu erwarten. Auf hohen Alpengipfeln können ab der Nacht zu Dienstag schwere Sturmböen bis Orkanböen mit 100 bis 120 Kilometern pro Stunde auftreten.



Zuvor ist in der Nacht zu Montag im Osten gebietsweise leichter Frost möglich. Örtlich kann überfrierende Nässe für Glätte sorgen. Im Bayerischen Wald besteht gegen Ende der Nacht zudem ein geringes Glatteisrisiko durch gefrierenden Regen. Auch dichter Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern ist örtlich nicht ausgeschlossen.