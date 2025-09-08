Wetterausblick: Neue Woche beginnt sommerlich

Leipzig (dpa/sn) - Das T-Shirt-Wetter bleibt in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auch zu Beginn der neuen Woche erhalten. Am Montag und am Dienstag erwarten die Menschen in den drei Ländern zwei Sommertage mit sommerlichen Temperaturen um die 25 Grad, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Demnach wird es am Montag heiter und sonnig. Am Dienstag ziehen aus dem Westen Wolken auf, am Abend sei Regen möglich.