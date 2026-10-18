Wetterausblick: Grauer Sonntag - am Montag wieder Sonne

Heute ist es am Vormittag stark bewölkt bis bedeckt, gebietsweise kann es auch noch regnen. Im Tagesverlauf sind laut DWD von Oberfranken über den Bayerischen Wald bis zu den Werdenfelser Alpen im Raum Garmisch-Partenkirchen Auflockerungen zu erwarten. Die Höchstwerte dort erreichen 15 bis 18 Grad, andernorts ist es kühler. In Schwaben bleiben die Temperaturen mit maximal acht Grad sehr frisch.