Dabei seien Niederschlagsmengen bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde, kleinkörniger Hagel und Böen um die 60 Kilometer pro Stunde möglich. Vereinzelt könne es auch blitzen und donnern. Nördlich des Mains soll es überwiegend trocken bleiben, Sonne gebe es am ehesten Richtung Oberfranken. Im Allgäu sind den Angaben zufolge etwa 19 Grad in der Spitze möglich, in Unterfranken bis zu 26 Grad.