Der Schwerpunkt liege in Schwaben im Donaubereich. Ab dem Abend und in der Nacht breiteten sich ostwärts unwetterartige Entwicklungen aus. Nicht ausgeschlossen seien dabei heftiger Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde, Hagel um die zwei Zentimeter und Böen um die 80 Kilometer pro Stunde. Am Montagvormittag seien in Teilen Mittelfrankens sowie Oberschwabens und im nördlichen Franken lokal auch Niederschlagsmengen zwischen 35 und 50 Litern in ein bis drei Stunden möglich.