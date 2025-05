Wetterausblick für Bayern: Nach viel Sonne und hohen Temperaturen kommt der Regen

Auch am Sonntag wird es teils stark bewölkt, die Meteorologen rechnen mit schauerartigem Regen. Im Süden Bayerns kann es laut DWD auch gewittern. Die Höchstwerte liegen bei 13 Grad in Hochfranken und knapp 20 Grad am Inn. Zur neuen Woche bleibt es bedeckt und regnerisch mit Werten von zehn Grad am Fichtelgebirge bis zu 16 Grad am Untermain.