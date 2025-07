Wetterausblick für Bayern: Nach den heißen Tagen kommt die Abkühlung – und Gewitter

Vor allem heute wird der Sonnenschirm zum Regenschirm: Von Nordwest nach Südost können einzelne Gewitter mit Starkregen bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, stürmische Böen um die 70 Kilometer pro Stunde und kleinkörniger Hagel auftreten. Besonders ab Mittag sollen teils schwere Gewitter Südbayern treffen. Ab dem Nachmittag soll es in Unterfranken wieder viel Sonne geben. Es wird laut DWD kühler mit bis zu 23 Grad in Hochfranken, 24 bis 29 Grad in anderen Regionen und erneut bis zu 32 Grad an der niederbayerischen Donau.