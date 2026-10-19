Wetterausblick: Die Sonne kehrt für zwei Tage zurück

München (dpa/lby) - Nach einem grauen Wochenende kommt heute und am Dienstag vielerorts in Bayern die Sonne zum Vorschein. Der Deutsche Wetterdienst erwartet für weite Teile des Freistaats nach anfänglichem Hochnebel sonniges Wetter bei Höchstwerten bis zu 17 Grad an der unteren Donau und in den tieferen Lagen Frankens. Ausgenommen sind der Nordosten Oberfrankens sowie Teile Schwabens und des südwestlichen Oberbayerns: Dort sollen sich dichte Bewölkung beziehungsweise zäher Hochnebel länger halten.