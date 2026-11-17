Im Norden Bayerns beginnt der Dienstag mit teils kräftigem Regen, am Nachmittag gibt es einige Auflockerungen. Auch hier bleibt es vergleichsweise mild mit Temperaturen zwischen 9 und 14 Grad - und windig: Sogar schwere Sturmböen könnten nicht ausgeschlossen werden, hieß es beim DWD. Am Mittwoch regnet es weiter und es bleibt stürmisch. In den Mittelgebirgen werden Sturmböen erwartet. Vereinzelt kann es gewittern.