Wetterausblick: Aprilwetter in Bayern – Sonne, Regen und Gewitter im Wechsel

Am Montag bleibt es zunächst zweigeteilt: Im Westen dominieren laut DWD dichte Wolken mit vereinzeltem Regen, nach Osten hin gibt es noch längere sonnige Abschnitte. Gegen Abend soll es im südlichen Schwaben dann häufiger regnen. Das Gewitterrisiko bleibt am Alpenrand gering. Die Höchstwerte reichen von etwa 13 Grad bis 21 Grad an der Donau, in höheren Lagen werden 9 bis 14 Grad erwartet.