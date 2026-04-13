Wetterausblick: Aprilwetter in Bayern – Sonne, Regen und Gewitter im Wechsel

Der April macht in der neuen Woche seinem Namen alle Ehre: Das Wetter im Freistaat wird nach sonnigen Tagen eher wechselhaft. Wann und wo gibt es Chancen auf Sonne?
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Am Montag bleibt es zunächst zweigeteilt: Im Westen dominieren laut DWD dichte Wolken mit vereinzeltem Regen, nach Osten hin gibt es noch längere sonnige Abschnitte. Gegen Abend soll es im südlichen Schwaben dann häufiger regnen. Das Gewitterrisiko bleibt am Alpenrand gering. Die Höchstwerte reichen von etwa 13 Grad bis 21 Grad an der Donau, in höheren Lagen werden 9 bis 14 Grad erwartet.
In der Nacht zum Dienstag breitet sich den Angaben zufolge von Nordosten her Regen auf weite Teile Bayerns aus, eventuell kann es vereinzelt gewittern. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 5 Grad. Der Dienstag verläuft meist grau und zeitweise nass: Aus starker Bewölkung fällt immer wieder leichter Regen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 10 und 17 Grad, in den Bergen teilweise deutlich kühler.