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Wetterausblick An diesen Tagen kommt nach Ostern die Sonne raus

Nach einem wechselhaften Ostermontag mit starkem Wind bringt die Woche in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen viel Sonne und steigende Temperaturen.

Wetterausblick: An diesen Tagen kommt nach Ostern die Sonne raus
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Im Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zeigt sich in dieser Woche oft die Sonne. (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Leipzig - Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen dürfen sich in der neuen Woche auf viel Sonne freuen. Am Ostermontag wird es heiter bis wolkig. Die Temperaturen erreichen in Sachsen 12 bis 14 Grad. Östlich der Elbe und im oberen Bergland seien zeitweise Windböen möglich. In Sachsen-Anhalt steigen die Temperaturen auf 13 bis 15 Grad, in der Nord- und in der Osthälfte seien einzelne Windböen möglich, auf dem Brocken Sturmböen. In Thüringen bewegen sich die Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad.

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So wird das Wetter ab Dienstag

Am Dienstag wird es meist sonnig, in Sachsen und Sachsen-Anhalt ist es lediglich zeitweise wolkig. Die Temperaturen erreichen in Sachsen bis zu 15 Grad. In Sachsen-Anhalt und Thüringen steigen die Temperaturen auf 14 bis 16 Grad.

Am Mittwoch erwartet der DWD viel Sonnenschein und es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen in Sachsen 16 Grad, in Sachsen-Anhalt steigen sie auf 18 Grad und in Thüringen auf 17 Grad. 

Am Donnerstag soll es in Sachsen anfangs heiter werden, später ziehen Wolken durch. Auch über Sachsen-Anhalt und Thüringen sollen viele Wolken ziehen.