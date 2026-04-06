Wetterausblick: An diesen Tagen kommt nach Ostern die Sonne raus

Leipzig - Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen dürfen sich in der neuen Woche auf viel Sonne freuen. Am Ostermontag wird es heiter bis wolkig. Die Temperaturen erreichen in Sachsen 12 bis 14 Grad. Östlich der Elbe und im oberen Bergland seien zeitweise Windböen möglich. In Sachsen-Anhalt steigen die Temperaturen auf 13 bis 15 Grad, in der Nord- und in der Osthälfte seien einzelne Windböen möglich, auf dem Brocken Sturmböen. In Thüringen bewegen sich die Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad.