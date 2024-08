Wetter: Zweite Wochenendhälfte in Bayern wird kühler und bewölkter

München (dpa/lby) - Nach einem sonnigen und warmen Tag ist gegen Abend in Bayern in Alpennähe mit Gewittern zu rechnen. Bei dem schönen Wetter hielt sich auch der Verkehr auf den Straßen trotz Sommerferien in Grenzen. Für einen Samstag sei relativ wenig los gewesen, teilte ein Sprecher der Verkehrspolizei mit. Der heiße Sommertag gehe gegen Abend wahrscheinlich lokal am Alpenrand in Gewitter über, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Dann würden teils starke Gewitter erwartet. Zum Sonntag hin sinken die Temperaturen nachts, es gibt aufziehende Wolken und Schauer.