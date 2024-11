Erfurt (dpa/th) - In den nächsten Tagen müssen sich die Menschen im Freistaat auf viele Wolken und gebietsweise Regen einstellen, aber Besserung ist in Sicht. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kann es am Morgen durch Nebel vor allem in Kammlagen zu Sichtweiten von unter 150 Metern kommen.