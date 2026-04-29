Wetter: Wolkenloser Maifeiertag in Sicht

München (dpa/lby) - Bayern steht ein Maifeiertag wie aus dem Frühlings-Bilderbuch bevor. Der Deutsche Wetterdienst erwartet in den nächsten Tagen durchgehend Sonnenschein: heute zunächst noch recht windig und frischer, am Donnerstag frühlingshaft mild mit 16 bis 20 Grad in der Nordhälfte Bayerns. In der Südhälfte des Freistaats wird es am Donnerstag laut DWD zwar ebenso sonnig, aber weiterhin kühler und windiger sein - mit Höchstwerten zwischen 14 und 18 Grad.