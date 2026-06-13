Wetter Wolken und Schauer in Hessen
dpa 13.06.2026 - 10:41 Uhr
Windig, bewölkt und vereinzelt Schauer: So startet Hessen in die neue Woche. Die Temperaturen steigen aber von Tag zu Tag leicht an.
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Ähnlich sieht es auch am Montag in Hessen aus: Es bleibt wechselnd bewölkt und es kann vereinzelt Schauer geben. Die Temperaturen liegen zum Wochenstart höchstens zwischen 17 und 23 Grad.
In der Nacht zum Dienstag soll es dann zwar trocken bleiben, schreibt der Wetterdienst. Das aber hält nicht lange an: Am Dienstag kann es zeitweise regnen. Die Temperaturen liegen dann etwas höher bei 22 bis 26 Grad.