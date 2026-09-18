Wetter: Wolken und Regen in Ostdeutschland erwartet

Erfurt/Magdeburg/Dresden - Wolken, Regen und teils starker Wind erwarten die Menschen am Wochenende in Ostdeutschland. Auf dem Brocken rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mit Sturm.
Durchwachsen kommt das Wochenende daher. Wer einen Ausflug plant, sollte einen Schirm mitnehmen. Am Samstag stürmt es auf dem Brocken.
Erfurt/Magdeburg/Dresden - Wolken, Regen und teils starker Wind erwarten die Menschen am Wochenende in Ostdeutschland. Auf dem Brocken rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mit Sturm.
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Der Freitag startet zeitweise stark bewölkt und in den Südosthälften von Sachsen-Anhalt und Thüringen mit leichtem, abziehendem Regen. Auch in Sachsen wird etwas Regen erwartet, der dann südostwärts abzieht. Am Nachmittag ist die Wahrscheinlichkeit für Regen gering, der DWD rechnet vor allem in Sachsen-Anhalt noch mit vereinzelten Schauern. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 22 Grad.
Am Samstag erwarten die Meteorologen teils starke Bewölkung und örtlich etwas Regen. Nur in Sachsen bleibt es der Prognose zufolge meist trocken. Auf dem Brocken kann es stürmisch werden, im Rest der Region weht ein teils stark böiger Südwestwind. Laut dem DWD liegen die Höchstwerte voraussichtlich zwischen 19 und 23 Grad.
Zunehmend regnerisch wird es am Sonntag. Der Prognose zufolge startet der Tag zunächst bedeckt, ab dem Nachmittag lockern die Wolken teilweise auf. Laut dem DWD sind aber einzelne Schauer und Gewitter möglich. Die Tageshöchstwerte liegen um 20 Grad. Auf dem Brocken und dem Fichtelberg kann es Sturmböen geben. In Sachsen und Thüringen wird es teils windig.