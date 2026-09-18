Wetter: Wolken und Regen in Ostdeutschland erwartet

Zunehmend regnerisch wird es am Sonntag. Der Prognose zufolge startet der Tag zunächst bedeckt, ab dem Nachmittag lockern die Wolken teilweise auf. Laut dem DWD sind aber einzelne Schauer und Gewitter möglich. Die Tageshöchstwerte liegen um 20 Grad. Auf dem Brocken und dem Fichtelberg kann es Sturmböen geben. In Sachsen und Thüringen wird es teils windig.