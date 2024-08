Der Start in die neue Woche soll in Teilen Bayerns freundlicher werden: In Franken wechseln sich Sonne und Wolken ab, in der Oberpfalz bleibt es meist trocken, aber bewölkt. In Südbayern hingegen halten die Regenschauer bis zum Nachmittag an. Die Höchstwerte reichen von 20 bis 25 Grad.