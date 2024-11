Wetter: Wolken, Sonne und frostige Nächte in Thüringen

Wolken und Sonnenschein wechseln sich am Samstag bei bis zu fünf Grad ab. Es bleibt trocken. Bei bis zu minus vier Grad kann sich in der Nacht wieder Nebel bilden und es muss dann mit Reifglätte gerechnet werden. Es weht nur ein schwacher Wind. Wenn sich der Nebel aufgelöst hat, setzt sich der Mix von Wolken und Sonne bei bis zu fünf Grad auch am Sonntag fort.