Wetter: Wolken, Regen und Schneefall zu Wochenbeginn in Bayern

In der Nacht zum Dienstag soll im Süden der Regen allmählich nachlassen, auch im Norden gebe es Auflockerungen. An den nördlichen Mittelgebirgen sei gebietsweise mit bodennahem Frost zu rechnen. Bis zum Vormittag erwarten die Wetterexperten zudem 5 bis 20 cm Neuschnee auf mindestens 1.200 bis 1.500 Meter Höhe. Tagsüber soll es bei maximal 10 bis 18 Grad in Alpennähe gelegentlich etwas regnen und in Richtung Norden sonniger sein.