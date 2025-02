München (dpa/lby) - Nach einem Wochenende mit viel Sonnenschein in Bayern soll auch der Wochenstart in weiten Teilen trocken und sonnig werden. Die Sonne werde sich in Ostbayern etwas mehr zeigen als im Westen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in München. Die Meteorologen rechnen mit Höchsttemperaturen zwischen zwei und acht Grad.