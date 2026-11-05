Wetter: Wo sich der Hochnebel hartnäckig hält

In Franken wird es laut DWD zunehmend sonnig. Am Main sind bis zu 11 Grad drin, in den östlichen Mittelgebirgen sollen es höchstens 7 Grad werden. Im Süden dürfte der Hochnebel in Teilen Schwabens und des südlichen Oberbayerns den ganzen Tag über bleiben. Unter ihm sind kaum mehr als 3 Grad möglich. In den Alpen könnte schwacher Föhn sogar bis 11 Grad bringen.