Wetter: Winterwetter mit glatten Straßen - viele Unfälle

Sonnenschein ist selten

Am Sonntag bleibt es vielerorts trüb, Sonnenschein ist selten. Meist bleibt es jedoch trocken, lediglich im Nordosten fällt stellenweise etwas Schnee. Am Abend setzt in Südbayern erneut leichter Schneefall ein, der in der Nacht zum Montag auf die Mitte und den Osten übergreift.

Ursache ist ein Tiefdruckgebiet, das von den östlichen Alpen nach Polen zieht. Dieses ist auch für die Schneefälle am Montag verantwortlich, vor allem in der Osthälfte Deutschlands. Lokal sind laut DWD fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee möglich.

"Noch ist unsicher, wie weit die Schneefälle nach Westen ausgreifen und wie intensiv sie ausfallen", sagte der Meteorologe. "In jedem Fall ist mit glatten Straßen zu rechnen." Lediglich im äußersten Westen und Südwesten bleibe es "meist unspektakulär", da dort die Temperaturen überwiegend im positiven Bereich liegen.