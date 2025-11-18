Wetter: Winterwetter in Mitteldeutschland

Leipzig (dpa/sn) - In den Hochlagen von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen liegt bereits eine weiße Schneedecke. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind in der Nacht zum Dienstag auf dem Fichtelberg zehn Zentimeter Schnee gefallen. Auf dem Brocken liegen demnach rund zwei Zentimeter Schnee. Der Thüringer Wald sei nur leicht "angezuckert", so ein Sprecher des DWD. Die Schneedecke auf den Kammlagen der Mittelgebirge dürfte demnach erst einmal liegen bleiben. Für den Harz erwartet der DWD noch einmal etwa zehn Zentimeter Neuschnee in der Nacht zu Mittwoch.