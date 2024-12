Auch am Donnerstag bleibt das Wetter meist trüb, mit Nebel oder Hochnebel, der im Tagesverlauf vereinzelt auflockert. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen -1 Grad im Alpenvorland und 3 Grad in Franken. Auch am Freitag hält sich in weiten Teilen des Landes Nebel und Hochnebel. Nur im Raum Oberfranken, an der Donau und in den Alpen gibt es größere Chancen auf Sonnenschein.