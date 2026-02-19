Offenbach - Teils unwetterartiges Winterwetter mit kräftigen Schneemengen zieht noch einmal über Deutschland hinweg. Von Nordrhein-Westfalen über Hessen und Rheinland-Pfalz bis nach Ostbayern schneit es in der ersten Tageshälfte bis in tiefe Lagen, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstagmorgen sagte. Die Folge im Straßenverkehr sind etliche Unfälle.Auf einer mit Schneematsch bedeckten Bundesstraße im Schwarzwald durchbrach ein Lastwagen die Leitplanke. Das tonnenschwere Fahrzeug rutschte einen Abhang in ein abschüssiges Waldstück nahe Titisee-Neustadt hinunter, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Fahrer bei einem Überholmanöver ins Rutschen geraten. Im Laufe des Tages sollen die Bergungsarbeiten beginnen. Die Polizei rechnet mit "erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen".