Das Wetter prägt nicht nur unsere Stimmung, sondern auch unsere Lebensweise. Nach dem wettermäßig zumeist recht frühlingshaft sonnig-mild und trocken, in seiner Monatsmitte dann ziemlich unbeständig-wechselhaft sowie zuletzt sogar noch mit einem kurzen „Märzenwinter“-Besuch dahergekommenen März fragen sich viele Menschen, wie sich nun das Wetter im Frühlingsmonat April gestalten wird. Einen gewissen Aufschluss und Orientierung dazu geben können auch die im Ergebnis jahrhundertealter Wetter- und Naturbeobachtungen gewonnenen Wetterweisheiten der Altvorderen. Noch heute, im Zeitalter der Wettersatelliten und leistungsstarken Computer für die Wettervorhersage lebt eine Vielzahl solcher Witterungserfahrungen und Wettersprüche in der Bevölkerung fort.