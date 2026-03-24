Wetter: Wetterumschwung in Thüringen

Am Mittwoch wird es dann deutlich unbeständiger: Es fällt Regen, ab dem Nachmittag sind vereinzelt kurze Gewitter mit Graupel möglich. Zudem bleibt es windig, mit starken bis stürmischen Böen aus Südwest bis West. In Kamm- und Gipfellagen sind auch schwere Sturmböen nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen erreichen neun bis 13 Grad, im Bergland vier bis neun Grad.