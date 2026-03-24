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Wetter Wetterumschwung in Thüringen

In Thüringen zeigt sich das Wetter zunächst mild und freundlich. Am Mittwoch müssen sich die Menschen allerdings auf ungemütlicheres Wetter einstellen.

Wetter: Wetterumschwung in Thüringen
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In Thüringen wird es ab Mittwoch ungemütlich. (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen wird das Wetter zunächst freundlich, bevor zur Wochenmitte ein deutlicher Umschwung einsetzt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es am Dienstag mild und meist freundlich bei Temperaturen von 15 bis 19 Grad, im Bergland elf bis 15 Grad.

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In der Nacht zum Mittwoch nimmt die Bewölkung zu, es bleibt jedoch weitgehend trocken. Die Temperaturen sinken auf neun bis sechs Grad, im Thüringer Wald auf zwei bis fünf Grad. Gleichzeitig frischt der Wind auf, im Thüringer Wald sind bereits stürmische Böen möglich.

Am Mittwoch wird es dann deutlich unbeständiger: Es fällt Regen, ab dem Nachmittag sind vereinzelt kurze Gewitter mit Graupel möglich. Zudem bleibt es windig, mit starken bis stürmischen Böen aus Südwest bis West. In Kamm- und Gipfellagen sind auch schwere Sturmböen nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen erreichen neun bis 13 Grad, im Bergland vier bis neun Grad.