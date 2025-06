Ganz so windig soll es am Dienstag nicht mehr werden. An Nord- und Ostsee erwartet der DWD zeitweise Sturmböen, die bis zu 85 Kilometer pro Stunde erreichen könnten. Auch in Bayern und Baden-Württemberg kann es teilweise stürmisch werden. Im Nordosten nehmen die Winde im Vergleich zu Montag dagegen ab, hier bleibt es bei bis zu 60 Stundenkilometern.