Wetter: Wetter in Bayern wird regnerisch und stürmisch

München (dpa/ lby) - Die Menschen in Bayern müssen sich auf eine teils stürmische Tage einstellen. Im Nordwesten soll es heute zeitweise regnen, während es im Rest des Landes oft freundlich bleibt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In den Alpen setzt demnach Föhn ein, der auf den Gipfeln teils starke Sturmböen mit sich bringt. Die Temperaturen liegen bei 14 bis 22 Grad. Begleitet wird das Wetter von einem mäßigen, teils frischen Wind aus Süd bis Südost. Stellenweise sei zudem Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern möglich, so der DWD.