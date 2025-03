Endler zufolge setzte die Haselblüte in diesem Jahr Ende Januar großflächig ein. "In Sachsen-Anhalt und Thüringen setzte die Haselblüte nach aktuellem Meldeaufkommen nur wenige Tage früher ein, in Sachsen hingegen begann die Haselblüte im Mittel etwa zwei Wochen früher." Die Erlenblüte startete gebietsweise bereits in der ersten Februarhälfte.