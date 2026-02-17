Wetter: Weiter Hochwasser in Teilen Bayerns möglich

Ansbach (dpa/lby) - Die Niederschläge der vergangenen Tage haben die Wasserstände von Flüssen vor allem im Norden Bayerns wieder ansteigen lassen. An mehreren Pegeln im mittelfränkischen Landkreis Ansbach war nach Angaben des Hochwassernachrichtendienstes (HND) die Meldestufe 2 von 4 erreicht. Darunter war etwa die Altmühl bei Thann im Markt Bechhofen oder die Fränkische Rezat bei Oberheßbach im Markt Lehrberg. Bei Meldestufe 2 sind Wiesen oder Äcker überflutet, und es kann zu Verkehrsbehinderungen auf überspülten Straßen kommen.