München (dpa/lby) - Die Chancen auf weiße Weihnachten stehen in Bayern auch in diesem Jahr je nach Region sehr unterschiedlich. Nach aktuellen Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind die Aussichten in tieferen Lagen gering. Statt Schneeflocken dürften dort Regen und milde Temperaturen das Bild bestimmen.