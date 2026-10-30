Wetter: Wechselhaftes Wochenendwetter mit vielen Wolken

Nachdem sich Nebel und Hochnebel in einzelnen Gebieten des Landes aufgelöst haben, verläuft der Rest des Freitags heiter bis wolkig. Vorrangig in Nordhessen könne es den ganzen Tag trüb bleiben, Regen bleibe meist aus. Bei Sonnenschein steigen die Temperaturen auf Höchstwerte zwischen 9 und 14 Grad.