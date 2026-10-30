Wetter: Wechselhaftes Wochenendwetter mit vielen Wolken

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen sollten sich laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den kommenden Tagen auf viele Wolken, Nebel und zeitweise Regen einstellen.
Nebel, zeitweise Regen und viele Wolken: In Hessen zeigt sich das Wochenende wechselhaft. Der Samstag könnte für die Menschen im Südwesten aber heiter werden.
Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen sollten sich laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den kommenden Tagen auf viele Wolken, Nebel und zeitweise Regen einstellen.
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Nachdem sich Nebel und Hochnebel in einzelnen Gebieten des Landes aufgelöst haben, verläuft der Rest des Freitags heiter bis wolkig. Vorrangig in Nordhessen könne es den ganzen Tag trüb bleiben, Regen bleibe meist aus. Bei Sonnenschein steigen die Temperaturen auf Höchstwerte zwischen 9 und 14 Grad.
Der Samstag startet neblig-trüb, im Südwesten heitert es dann auf. Im Norden bleiben im Gegensatz dazu viele Wolken, vereinzelt könne nach Angaben des DWD leichter Sprühregen bei Temperaturen von 10 bis 12 Grad fallen.
Am Sonntag ist bei grauem Himmel und Temperaturen von 8 bis 12 Grad vereinzelt ebenfalls etwas Regen oder Sprühregen möglich. Meistens soll es laut Prognose aber trocken bleiben.
Am Montag bleibt es laut der Vorhersage stark bewölkt und zeitweise regnet es nördlich des Mains. Die Temperaturen liegen bei 8 bis 10 Grad.