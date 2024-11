In der Nacht zum Dienstag soll von Nordwest nach Südost leichter Regen ziehen. In Tälern des Bayerischen Waldes könnte demnach ein Glätterisiko bestehen. Am Nachmittag erwartet der Wetterdienst nur an den östlichen Alpen etwas Regen und von Westen her öfter Sonne. Die Temperaturen sollen 6 bis 11 Grad erreichen.