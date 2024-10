Wetter: Wechselhaftes Wetter zum Wochenbeginn in Bayern

In der Nacht zum Montag sei vielerorts mit bodennahem Frost und gebietsweise Nebel zu rechnen. Tagsüber soll es zunächst Sonnenschein geben, vor allem im Südosten. Ab Mittag wird im Südwesten gebietsweise Regen erwartet. In Teilen Oberfrankens dürften die Temperaturen maximal 10 Grad erreichen, am Alpenrand bis zu 18 Grad. Ab dem Abend sagt der DWD in den Alpen ab rund 1.500 Metern Höhe teilweise Sturmböen um 70 Stundenkilometer voraus.