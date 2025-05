München (dpa/lby) - Ausflügler sollten ihre Unternehmungen am besten auf Samstag legen: Hier soll es im Freistaat laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) noch weitestgehend trocken bleiben. In den Alpen bestehe lediglich ein geringes Schauerrisiko, hieß es. Im Verlauf des Tages ziehen Wolken auf, am Sonntag soll es dann verbreitet im ganzen Land regnen.