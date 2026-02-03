Wetter Wechselhaftes Bayernwetter
dpa 03.02.2026 - 05:53 Uhr
Frost in Franken, Föhn an den Alpen: das Bayernwetter bleibt wechselhaft.
Viele Wolken sind zu erwarten, in Franken und anfangs auch in Teilen Schwabens kann gebietsweise etwas Regen oder Schnee fallen und damit glatt werden.
Südlich der Donau wird es heiter, im südlichen Alpenvorland teilweise sonnig. Die Temperaturen bewegen sich maximal zwischen 0 und 4 Grad, am Alpenrand mit Föhn sogar bis zu zehn Grad.
In der Nacht zum Mittwoch ist den Angaben zufolge in Teilen Frankens anfangs noch mit etwas Regen oder Schnee zu rechnen und mit Glättegefahr. Örtlich gibt es Nebel und bei verbreitet leichtem Frost kann es vielerorts glatt werden.