Die Höchsttemperaturen liegen demnach dabei am Freitag zwischen 12 Grad in den östlichen Mittelgebirgen und 20 Grad im Spessart. Auch am Samstag sollen sich Sonne und Wolken bei Höchsttemperaturen zwischen 13 und 20 Grad abwechseln - am wärmsten wird es laut DWD am Untermain.