Wetter: Warnung vor extremer Wärmebelastung in Bayern

Durch die Hitze steigt die Gefahr vor Waldbränden

Im Norden Bayerns liegt der Waldbrandgefahrenindex am Donnerstag bei 4 von 5. Aber auch im restlichen Freistaat spricht der DWD eine mittlere bis hohe Gefahr für Waldbrände aus. Am Freitag steigt der Index an den Stationen Schonungen-Mainberg, Ebrach, Kitzingen, Weiden, Harburg und Günzburg sogar auf die höchste Stufe an. Der DWD warnt vor sehr hoher Waldbrandgefahr.