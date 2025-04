Am Samstag wird der Prognose zufolge in weiteren Gebieten die Stufe vier erreicht, unter anderem auch in manchen Gegenden in Unterfranken. In allen anderen Teilen Bayerns soll demnach Stufe drei herrschen und damit mittlere Gefahr. Erst ab Sonntag und weiter in der kommenden Woche schwächt sich das Waldbrandrisiko ab. Dann soll auch Regen kommen. Schon im März hatte es in diesem Jahr die ersten Waldbrandwarnungen gegeben.