Wetter: Waldbrandgefahr nimmt im nördlichen Bayern zu

München (dpa/lby) - Mit der zunehmenden Trockenheit steigt auch die Waldbrandgefahr im Freistaat an. Vor allem in der nördlichen Hälfte ist laut dem Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in der kommenden Woche von einer "mittleren Gefahr" auszugehen. Für Donnerstag sagen die Experten eine hohe Gefahr für das Gebiet um Kahl am Main an der Grenze zu Hessen voraus. Dies entspricht der vorletzten Stufe des insgesamt fünfstufigen Warnindexes.